Внаслідок російського обстрілу Запорізької області поранена дитина, - Старух

З початку війни в Запорізькій області загинуло чотири дитини.

Під час обстрілу російськими окупантами с. Шевченківське Запорізького району була тяжко поранена восьмирічна дитина.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

“Наразі дівчинка перебуває в лікарні, їй надається уся необхідна допомога. Вона вже прооперована, на штучній вентиляції легень у реанімаційному відділенні”, - розповів Старух.

Він додав, що стан дівчинки стабільно важкий.

Крім того двоє дорослих отримали поранення середньої тяжкості. Значних руйнувань зазнали близько десяти приватних будинків селища.

Нагадаємо, вчора російські військові обстріляли зі ствольної артилерії Марганець Дніпропетровської області. Відомо про двох поранених: 18-річну дівчину та 40-річного чоловіка. Вони перебувають у лікарні.