На Сумщині розпочала роботу Агенція регіонального розвитку

У Сумській області почала працювати Агенція регіонального розвитку - “генератор” проєктів, які допоможуть відновити та розвивати регіон.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Першочерговою задачею є консолідація зусиль органів влади, громадськості, наукової спільноти, бізнесу задля реалізації Стратегії відновлення та розвитку економіки Сумщини”, - повідомив Живицький.

Він зазначив, що пошук ефективних рішень та інструментів для їх реалізації - також сфера відповідальності Агенції.

Живицький зазначив, що за три роки регіон має вийти на новий економічний рівень, і від цього залежить, яким буде життя кожного жителя області.

Нагадаємо, у Міністерстві розвитку громад та територій України почали відбирати проєкти в межах "Програми з відновлення України".