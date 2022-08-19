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На Сумщині розпочала роботу Агенція регіонального розвитку

Агенція має стати надійним помічником у розвитку регіона.

На Сумщині розпочала роботу Агенція регіонального розвитку
Фото: Пресслужба Сумської ОВА

У Сумській області почала працювати Агенція регіонального розвитку - “генератор” проєктів, які допоможуть відновити та розвивати регіон. 

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. 

“Першочерговою задачею є консолідація зусиль органів влади, громадськості, наукової спільноти, бізнесу задля реалізації Стратегії відновлення та розвитку економіки Сумщини”, - повідомив Живицький. 

Він зазначив, що пошук ефективних рішень та інструментів для їх реалізації - також сфера відповідальності Агенції.

Живицький зазначив, що за три роки регіон має вийти на новий економічний рівень, і від цього залежить, яким буде життя кожного жителя області.  

Нагадаємо, у Міністерстві розвитку громад та територій України почали відбирати проєкти в межах "Програми з відновлення України".

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