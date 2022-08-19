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Сєнкевич розповів про наслідки ранкового ракетного обстрілу Миколаєва

Пошкоджень зазнали 16 житлових будинків у Центральному районі.

Сєнкевич розповів про наслідки ранкового ракетного обстрілу Миколаєва
Фото: Facebook/Александр Сенкевич

Росія обстріляла Миколаїв нині близько четвертої ранку ракетами типу С-300.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

У своєму Telegram він написав, що внаслідок обстрілу пошкодження отримали 16 житлових будинків у Центральному районі, з них в 11 частково зруйнований дах.

"Працівники адміністрації району видали людям плівку та брезент. Повторно матеріали отримали і жителі тих будинків, які вдруге постраждали внаслідок обстрілу університету", - додав міський голова. У Корабельному районі міста три ворожі ракети влучили в територію приватного підприємства.  Нагадаємо, під час нинішнього обстрілу в Миколаєві тимчасово не працювали лінії 101 та 112. 

18 серпня російські окупанти атакували в місті об’єкти портової інфраструктури. Обійшлося без людських втрат.

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