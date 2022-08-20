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Вночі окупанти обстріляли Миколаїв ракетами С-300

Люди не постраждали, інформація про руйнування уточнюється.

Вночі окупанти обстріляли Миколаїв ракетами С-300
Фото: телеграм-канал Віталія Кіма

Сьогодні вночі окупанти завдали масованих ударів по Миколаєву ракетами типу С-300.

Про це у Telegram повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Вночі, 20 серпня, орієнтовно о 03:00 Миколаїв вкотре зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо, що ворог завдав удару по місту ракетами типу С-300. Попередньо без постраждалих", – повідомив він.

Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

 

Нагадаємо, російська армія повторно обстріляла будівлю Чорноморського національного університету імені Петра Могили в Миколаєві ракетами С-300. 

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