Наступного тижня суттєвих змін на фронті не буде, – Міноборони Британії

Російські війська підійшли бо Бахмуту, але не змогли зайти у місто.

Змін на лінії фронту на війні, яку Росія розв’язала проти України, за останній тиждень було мало. Ймовірно, що така ситуація збережеться наступного тижня.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Аналітики прогнозують, що протягом наступних місяців ініціатива перейде до тієї сторони, “якій вдасться розвинути надійні, віддані сили для наступальних операцій”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 August 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/4xXGVhHrl2 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 20, 2022

“Минулого тижня відбулися лише мінімальні зміни в територіальному контролі вздовж лінії фронту. На Донбасі після невеликого просування з початку серпня російські війська підійшли до околиць Бахмута, але ще не зайшли в населений пункт. Росія не докладала великих зусиль для просування на Запорізькому чи Харківському напрямках”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби ворог безуспішно наступав на Слов’янському, Краматорському, Бахмутському і Авдіївському напрямках. Окупанти відмовляються брати участь у бойових діях. Особовий склад противника деморалізований, що обумовлено постійним переносом термінів їх ротації та обманом з обіцяними виплатами.