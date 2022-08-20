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Наступного тижня суттєвих змін на фронті не буде, – Міноборони Британії

Російські війська підійшли бо Бахмуту, але не змогли зайти у місто.

Наступного тижня суттєвих змін на фронті не буде, – Міноборони Британії
Міністерство оборони Великої Британії
Фото: Anadolu Agency

Змін на лінії фронту на війні, яку Росія розв’язала проти України, за останній тиждень було мало. Ймовірно, що така ситуація збережеться наступного тижня.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Аналітики прогнозують, що протягом наступних місяців ініціатива перейде до тієї сторони, “якій вдасться розвинути надійні, віддані сили для наступальних операцій”.

“Минулого тижня відбулися лише мінімальні зміни в територіальному контролі вздовж лінії фронту. На Донбасі після невеликого просування з початку серпня російські війська підійшли до околиць Бахмута, але ще не зайшли в населений пункт. Росія не докладала великих зусиль для просування на Запорізькому чи Харківському напрямках”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби ворог безуспішно наступав на Слов’янському, Краматорському, Бахмутському і Авдіївському напрямках. Окупанти відмовляються брати участь у бойових діях. Особовий склад противника деморалізований, що обумовлено постійним переносом термінів їх ротації та обманом з обіцяними виплатами.

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