У росіян вже майже 45 тис. загиблих під час агресії проти України

Втрати Росії у війні проти України становлять 44 900 військових, 1 907 танків та 1 018 артилерійських систем.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.08 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 44 900 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 907 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4 212 (+17) од,
- артилерійських систем – 1 018 (+2) од,
- РСЗВ – 266 (+0) од,
- засобів ППО – 141 (+0) од,
- літаків – 234 (+0) од,
- гелікоптерів – 197 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 803 (+8) од,
- крилатих ракет – 190 (+0) од,
- кораблів/катерів – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 137 (+7) од,
- спеціальної техніки – 97 (+3) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Нагадаємо, що за даними Генштабу, особовий склад противника деморалізований, що обумовлено постійним переносом термінів їх ротації та обманом з обіцяними виплатами.