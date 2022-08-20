У росіян вже майже 45 тис. загиблих під час агресії проти України

Втрати Росії у війні проти України становлять 44 900 військових, 1 907 танків та 1 018 артилерійських систем.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.08 орієнтовно склали:

особового складу – близько 44 900 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 907 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 4 212 (+17) од,

артилерійських систем – 1 018 (+2) од,

РСЗВ – 266 (+0) од,

засобів ППО – 141 (+0) од,

літаків – 234 (+0) од,

гелікоптерів – 197 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 803 (+8) од,

крилатих ракет – 190 (+0) од,

кораблів/катерів – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 137 (+7) од,

спеціальної техніки – 97 (+3) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Нагадаємо, що за даними Генштабу, особовий склад противника деморалізований, що обумовлено постійним переносом термінів їх ротації та обманом з обіцяними виплатами.