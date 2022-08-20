Масові обстріли Донеччини та удари по Харківщині. Як минула ніч у регіонах

Низка областей на сході та півдні України опинилась під обстрілами російських військ вночі 20 серпня.

Про це йдеться у зведенні обласних адміністрацій.

Дніпропетровщина: удари вкотре завдали по Нікопольському та Криворізькому районах. Нікопольський обстріляли тричі за ніч. У самому Нікополі пошкоджено 9 приватних будинків, сонячні панелі, лінії електропередач.

По Марганецькій громаді росіяни били з “градів” та ствольної артилерії. У Апостолівській громаді Криворізького району пошкоджені кілька будинків та газогін. Людей не зачепило.

Харківщина: вночі обстріляли обʼєкт інфраструктури Харкова, без жертв. По області також обстріляли інфраструктурні об'єкти у Харківському та Чугуївському районах: без жертв.

Упродовж 19 серпня обстріляли Чугуївський, Харківський та Богодухівський райони. Окупанти влучили на відкриту територію та приватний сектор. В одному із сіл зруйнований приватний будинок, одна людина травмована. Крім того, тракторист підірвався на міні під час роботи у полі на тракторі.

Луганщина: ЗСУ за минулий день відбили сім атак противника на нашій ділянці фронту (Бахмутський напрям), не допустивши жодного прориву. Також двічі росіяни атакували з повітря, випустили п’ять ракет по населених пунктах та українських укріпленнях, чотири рази в бій йшли танкові підрозділи. Окупанти продовжують стріляти зі ствольної та реактивної артилерії: лише за минулу ніч зафіксували 12 таких обстрілів.

Донеччина: вночі обстріляли Костянтинівку, зруйновано будівлю колишнього підприємства УТОС. Авіаудар по Торецьку – без жертв.

Теж вночі обстріляли села Бахмутка, Жованка, Кодема, Піски-2 та станцію Майорськ. Зв’язок відсутній у всіх населених пунктах. Зруйновано два житлові будинки у Жованці та дві господарські будівлі, пошкоджена господарська споруда на станції Майорськ.

Також фіксували поодинокі обстріли Авдіївки зі ствольної артилерії та мінометів. Зранку – близько 05:30 – активізація обстрілів по позиціях. Повідомлень про постраждалих цивільних немає. Упродовж ночі поодинокі обстріли Соледару. О 6:30 поновилися обстріли Яковлівки, Бахмутського та околиці Соледара.

За добу населені пункти Донеччини обстрілювали з артилерії, ЗРК С-300, РСЗВ "Ураган", мінометів, завдали удар некерованою авіаційною ракетою. Пошкоджено 8 житлових будинків, 2 автівки, складське приміщення та гуртожиток.

За добу 7 людей загинули та ще 13 – поранені. Область залишається без газу і частково без води й електрики.

Миколаївщина: вночі Миколаїв вкотре зазнав масованого ракетного обстрілу. Удару завдали ракетами типу С-300. Постраждалих немає.

19 серпня окупанти обстрілювали Первомайську громаду. Ввечері влучення були за межами села Костянтинівка, переважно по відкритих територіях. Постраждалих немає. Упродовж дня й ночі обстрілювали село Широке: пошкоджено три житлові будинки. Ввечері обстріляли село Поляна: влучання по відкритих територіях. Під постійним вогнем населені пункти Березнегуватської громади, що на лінії зіткнення.

Херсонщина: в цілому ситуація залишається важкою. Тривають щоденні бойові дії, повітряні тривоги, а також продовжується психологічний та фізичний тиск із щоденними новими випадками викрадення людей.

Відкриття проєкту “Соціальної пенсійної карти” анонсували окупанти на Херсонщині. Перші картки обіцяють видавати пенсіонерам, саме на них окупанти планують зачисляти пенсії. На території області росіяни намагаються вивести обіг гривні, відбирають термінали, забороняють працювати ринковим “мінялам”, вимагають продавати товари у двох валютах.наявних систем протитанкової і протипіхотної зброї, яку надали інші країни. Одним із прикладів є шведські гранатомети Карла Густава.

Нагадаємо, минулої доби ворог безуспішно наступав на Слов’янському, Краматорському, Бахмутському і Авдіївському напрямках. Окупанти відмовляються брати участь у бойових діях. Особовий склад противника деморалізований, що обумовлено постійним переносом термінів їх ротації та обманом з обіцяними виплатами.