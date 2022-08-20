Бійці підрозділу РЕБ збили ворожий "Орлан-10", на який окупанти причепили дзеркальну фотокамеру
Бійці підрозділу РЕБ збили ворожий "Орлан-10", на який окупанти причепили дзеркальну фотокамеру
На військовому аеродромі Бельбек у Криму лунають вибухи
На військовому аеродромі Бельбек у Криму лунають вибухи
Ігор Козловський: «Єдиний спосіб подолати травму, в тому числі травму війни - зробити з неї досвід»
Ігор Козловський: «Єдиний спосіб подолати травму, в тому числі травму війни - зробити з неї досвід»
Росія готувала зразу два прокремлівські уряди в Україні: з Януковичем і Царьовим, – Washington Post
Росія готувала зразу два прокремлівські уряди в Україні: з Януковичем і Царьовим, – Washington Post
Пенсіонера, який із рушниці збив російський літак, нагородили медаллю
Пенсіонера, який із рушниці збив російський літак, нагородили медаллю
Орки попросили не називати росіян орками: "Ми воїни, а не якийсь непотріб"
Орки попросили не називати росіян орками: "Ми воїни, а не якийсь непотріб"
Культура проти бетону: про що свідчить ситуація довкола Довженко-Центру
Культура проти бетону: про що свідчить ситуація довкола Довженко-Центру
Артилерія напередодні ленд-лізу
Артилерія напередодні ленд-лізу
ГоловнаСуспільствоВійна

На Сумщині на міні підірвався автомобіль "ЗІЛ", водій загинув

Трагедія сталася на території Білопільської громади.

На Сумщині на міні підірвався автомобіль "ЗІЛ", водій загинув
Фото: ДПСУ

На Сумщині ворог завдав вогневого ураження із застосуванням мінометів. 

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Під ворожим вогнем опинилися Краснопільська, Білопільська та Шалигинська громади.

На території Білопільської громади сталася трагічна подія. На польовій дорозі на міні підірвався автомобіль "ЗІЛ". Він рухався по узбіччю дороги. Водій "ЗІЛа" загинув на місці.

Фото: ДПСУ

Нагадаємо, що 19 серпня росіяни 5 разів відкривали вогонь по територіях Краснопільської та Шалигінської громад. Всього було зафіксовано понад 70 прильотів.  

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також