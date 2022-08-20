На Сумщині ворог завдав вогневого ураження із застосуванням мінометів.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Під ворожим вогнем опинилися Краснопільська, Білопільська та Шалигинська громади.

На території Білопільської громади сталася трагічна подія. На польовій дорозі на міні підірвався автомобіль "ЗІЛ". Він рухався по узбіччю дороги. Водій "ЗІЛа" загинув на місці.

Фото: ДПСУ

Нагадаємо, що 19 серпня росіяни 5 разів відкривали вогонь по територіях Краснопільської та Шалигінської громад. Всього було зафіксовано понад 70 прильотів.