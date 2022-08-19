Кіпр та Греція проти заборони видачі віз росіянам

Кіпр та Греція виступають проти заборони на видачу туристичних віз для російських туристів, які бажають відвідати ЄС.

Про це повідомоляє Politico.

"Це було б неправильним рішенням. Ми віримо в контакти між людьми, і навіть громадянам Туреччини кіпрська влада видає візи, тому ми не вважаємо, що цей захід має застосовуватися до росіян", - заявив генеральний секретар МЗС Кіпру Корнеліос Корнеліу.

До 24 лютого росіяни становили 25% від загальної кількості туристів, що прибувають на острів. Наразі на Кіпрі живуть близько 50 тис. росіян, більшість із них - у Лімассолі.

Уряд Греції також повідомив, що не розглядає можливості зміни статусу російських віз.

В липні в Греції на 177% збільшилась кількість повітряних транспортів, що прибувають з Туреччини, якщо порівнювати з докоронавірусним 2019 роком, який став рекордним туристичним роком для Греції.

Крім того, на 257% збільшилась кількість тих, хто прибуває з Сербії. Багато з прибулих - громадяни Росії, які їдуть до Греції на відпочинок, хоча конкретних даних щодо національного складу поки немає.

Нагадаємо, з 18 серпня Естонія припинила пропускати росіян із шенгенськими візами. Наразі такі візи є у близько 25 тис. російських громадян.