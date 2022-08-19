У соціальних мережах всеукраїнського гуманістичного руху UAnimals з'явився новий відеоролик, у якому виконавець ролі Саурона в трилогії "Володар перснів" Сала Бейкер звертається до українців із словами підтримки до українців.

"Від імені світової діаспори орків я хочу звернутися з важливим проханням. Будь ласка, не називайте росіян орками. Нас це ображає! Багато століть ми не вдаємося до варварських методів боротьби. Орки не будуть цілити в жінок і дітей, красти пральні машинки й гадити на килими. Ми воїни, а не якийсь непотріб", - сказав Бейкер.

"Я був Сауроном у "Володарі перснів", але навіть я шокований абсолютним злом, з яким борються українці", - додав актор.

Він пояснив, що російські окупанти чинили невиправдані нічим звірства в Україні.

"Я чув, що росіяни стріляють по зоопарках і вбивають беззахисних тварин. Не розумію, що вони їм такого зробили? Будь ласка, не називайте росіян орками. Мені соромно перед моїми дітьми", - наголосив Бейкер.

Нагадаємо, орки (англ. оOrcs або orks) - вигаданий вид або раса істот із фентезійних творів. Зазвичай вони зображаються кремезними варварами зі звіриними рисами. Орки належать до стандартних видів фантастичних істот.

Запроваджені орки Джоном Толкіном як злі істоти-ординці, подібні на людей, але приземкуваті, з великим іклами, гострими вухами. Пізніше їхній образ було розвинуто додаванням рис шляхетних дикунів.