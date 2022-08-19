Імовірність переговорів Зеленського та Путіна залежить від ситуації на полі бою, – Мережко

Путін вже розуміє безперспективність війни, і через західних посередників намагається шукати шляхи до перемовин.

Імовірність переговорів Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна залежить від ситуації на полі бою.

Про це на брифінгу повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, передає кореспондент LB.ua.

Він наголосив, що Путін вже розуміє безперспективність своєї військової агресії, тому через західних посередників та Туреччину намагається шукати навіть неформально шляхи для проведення перемовин.

Дуже знаково, що зустріч між президентами України та Туреччини взагалі відбулася. Кожна така зустріч на високому рівні між президентами має велике значення. Туреччина – це наш стратегічний партнер. Я б додав, що стратегічний не формально, а по факту надійний та стратегічний наш партнер", – зазначив Мережко.

За його словами, саме Туреччина та президент Реджеп Ердоган "зіграли дуже конструктивну роль у питанні зерна. Вдалося відновити постачання зерна. Таким чином можна сказати, що Україна разом з Туреччиною зробили свій вагомий внесок у продовольчу світову безпеку. Щоб врятувати від голоду цілі регіони, що дуже важливо".

"Ймовірність таких безпосередніх переговорів між нашим президентом та воєнним злочинцем Путіним, як вважає міжнародне товариство, що так і є, вирішується все-таки на полі бою. Це залежить від ситуації на полі бою. Те, що я бачу, на підставі відкритої інформації, то Росія починає шукати навіть неформально якісь шляхи для проведення таких перемовин з нашими західними країнами та Україною. Оскільки ситуація для Росії суттєво погіршується на полі бою та в економічній сфері через посилення санкцій, які починають працювати", – наголосив Мережко.

Він нагадав, що керівництво країни-агресора вже відмовилося від ультиматумів та абсурдних вимог, які висувалися на самому початку повномасштабної агресії.

"Приходить усвідомлення невідворотності кінця. Та це посилює мотивацію Путіна до початку якихось переговорів", –зазначив Мережко.

За оцінками нардепа, в цій ситуації "мають мобілізуватися усі країни на дипломатичному фронті, щоб зупинити цю агресію, військову машину, що можливо зробити санкціями. Наші партнери продовжують над цим працювати, визнаючи Росію державою-спонсором тероризму, продовженням санкцій та постачанням важкої зброї. Це наші основні напрямки".

Нагадаємо, наступного дня після повномасштабного російського вторгнення Зеленський запропонував Путіну сісти за стіл переговорів. Президент України неодноразово потім говорив, що готовий вести прямі переговори з Путіним. Він наголошував, що якщо бесіда складеться невдало, це може стати початком Третьої світової війни.

Раніше українська та російська делегації вже провели чотири раунди переговорів. З російського боку делегацію очолив колишній міністр культури та помічник Путіна Мединський. Сам Путін, за деякими даними, перебуває в бункері на Алтаї. 18 березня речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що необхідність зустрічі Путіна та Зеленського залежатиме від модальності документа про припинення вогню, її ще належить узгодити.

Раніше видання Financial Times опублікувало проєкт мирної угоди між Україною і РФ. Радник глави ОП Михайло Подоляк назвав її не більш як чернеткою, котра демонструє позиції Росії, та зазначив, що українська сторона підтверджує лише припинення вогню, виведення російських військ і гарантії безпеки від низки країн.