На Запоріжжі ЗСУ знищили російську РЛС "Зоопарк-1"

У Запорізькій області Збройні Сили України знищили російський радіолокаційний комплекс "Зоопарк-1".

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Розвідники заявили, що 19 серпня в Запорізькій області було знищено рідкісний зразок російського озброєння – радіолокаційний комплекс розвідки та контролю стрільби "Зоопарк-1". Також було вражено чотири одиниці автомобільної та броньованої техніки.

У ГУР зазначили, що точне влучання по зазначеним координатам повністю вивело з ладу техніку противника, яка дозволяла йому коригувати вогонь артилерії.

Нагадаємо, що українські військові збили у небі над Дніпропетровською областю чотири ракети російських окупантів.

Також 20 серпня в окупованому Криму в районі штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі пролунав сильний вибух. Зазначається, що о 8:56 безпілотник влетів у дах будівлі штабу флоту.