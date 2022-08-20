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На Запоріжжі ЗСУ знищили російську РЛС "Зоопарк-1"

Техніка дозволяла окупантам коригувати вогонь артилерії.

На Запоріжжі ЗСУ знищили російську РЛС "Зоопарк-1"
Фото: Скрін з відео

У Запорізькій області Збройні Сили України знищили російський радіолокаційний комплекс "Зоопарк-1". 

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Розвідники заявили, що 19 серпня в Запорізькій області було знищено рідкісний зразок російського озброєння – радіолокаційний комплекс розвідки та контролю стрільби "Зоопарк-1". Також було вражено чотири одиниці автомобільної та броньованої техніки.

У ГУР зазначили, що точне влучання по зазначеним координатам повністю вивело з ладу техніку противника, яка дозволяла йому коригувати вогонь артилерії.

Нагадаємо, що українські військові збили у небі над Дніпропетровською областю чотири ракети російських окупантів.

Також 20 серпня в окупованому Криму в районі штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі пролунав сильний вибух. Зазначається, що о 8:56 безпілотник влетів у дах будівлі штабу флоту.

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