Росія готувала зразу два прокремлівські уряди в Україні: з Януковичем і Царьовим, – Washigton Post

ФСБ була настільки впевнена, що скоро РФ отримає контроль над владою в Україні, що витратила останні дні перед вторгненням на організацію безпечного житла для запланованого приїзду інших окупантів.

Мріючи захопити Україну, ФСБ готувала плани щодо зразу двох прокремлівських урядів. Один, розміщений в Білорусі, був сконцентрований на експрезиденті Віктору Януковичу. Другий – на південному-сході України – з екслідером Партії регіонів Олегом Царьовим.

7 березня в Мінську приземлився літак Януковича. Потім він писав листа Зеленському, який транслювали російські канали. Царьов у інтервʼю заявляв, що нібито навіть перебував біля Києва, але не сказав, що брав участь у змові з метою повалення влади, йдеться у матеріалі Washington Post.

В останні дні перед повномасштабним вторгненням в Україну російська служба безпеки надіслала своїм інформаторам у Києві інструкцію з рекомендацією виїхати з української столиці, але лишити ключі від квартир. Вказівки надходили від старших офіцерів підрозділу ФСБ – Управління оперативної інформації. Завданням цього підрозділу було забезпечити повалення влади в Україні та наглядати за встановленням проросійського режиму.

Ці повідомлення свідчать про віру ФСБ в успіх задуманої операції. Вони були настільки впевнені, що скоро отримають контроль над владою в Україні, що витратили останні дні на організацію безпечного житла для запланованого приїзду інших окупантів.

"Повідомлення, що викривають ці приготування, є частиною більшої кількості конфіденційних матеріалів, отриманих українськими та іншими спецслужбами та розглянутих The Washington Post. Вони пропонують рідкісне уявлення про діяльність ФСБ – розгалуженої служби, яка несе величезну відповідальність за невдалий російський військовий план і пиху, яка його спонукала", – зазначили журналісти.

Вони вважають, що аналітики ФСБ або не розуміли, наскільки сильною буде відповідь України на вторгнення, або не могли чи не хотіли передати президенту РФ реальні дані.

Досліджені матеріали показують, що відповідальний за Україну підрозділ ФСБ збільшився за кілька місяців до війни. Його працівники розраховували на підтримку широкої межі завербованих агентів в українській сфері безпеки. За словами деяких посадовців, завербовані українці частково дійсно працювали проти України, але деякі з них брали російські гроші і не виконували вказівки Кремля.

Є також дані, що опитування ФСБ показували готовність українців захищатися, але ФСБ продовжувала доповідати Кремлю, що в Україні окупантів вітатимуть.

Серед тих, хто планував прибути до Києва наприкінці лютого, був високопоставлений офіцер ФСБ Ігор Коваленко. Розмова Коваленка з його підлеглим із ФСБ свідчить, що він збирався жити в квартирі на Оболоні з видом на Дніпро. Він запитував контактні дані інформатора ФСБ, який жив у цій квартирі. Цей інформатор, як заявляють журналісти, був представником влади. Його допитала СБУ.

Він та інші колаборанти отримали від ФСБ інструкції за кілька днів до вторгнення зібрати речі, залишити ключі та виїхати з Києва. Коваленко є старшим офіцером Девʼятого управління Департаменту оперативної інформації, яким керує Сергій Бесєда. Після початку Майдану в 2013 році Бесєда приїхав у Київ і закликав Віктора Януковича силою придушити протести.

З 2019 році підрозділ ФСБ щодо України розширили з 30 до 150 офіцерів. Його працівники мали створити мережу колаборантів в Україні та списки тих, кого Росія хотіла вбити.

Журналісти стверджують, що торік, коли Росія почала нарощувати сили, західні спецслужби надали українським спецслужбам розвіддані. 12 січня директор ЦРУ Вільям Бернс прибув до Києва на зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Він і інші члени делегації "намагалися переконати Зеленського і оточення, що війна неминуча".

Але останні тижні перед вторгненням були перемежовані потоком суперечливих розвідувальних звітів і заплутаними сигналами від європейських чиновників.

"У середині лютого Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) направила агентів до Росії для проведення операцій спостереження за військовими частинами. Одна команда натрапила на потьомкінське село російської техніки, за словами офіційних осіб, з десятками припаркованих танків у супроводі невеликої частини охорони. Ні операторів танків, ні бригад технічного обслуговування поблизу не було", – зазначили журналісти.

Керівником осередку сплячих агентів в Україні, до якого входив і ексголова управління СБУ в Криму Олег Кулініч, є колишній заступник секретаря РНБО Володимир Сівкович. За два роки до вторгнення Сівкович дав Кулінічу завдання красти секретні внутрішні документи СБУ. Вони також вступили в змову, щоб сприяти іншому ймовірному російському шпигуну – ексначальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрію Наумову.

"Згідно з українським звинуваченням, у ніч перед вторгненням Росії Кулініч «навмисно» заблокував поширення розвідданих, які попереджали про те, що російські сили в Криму напоготові до атаки", – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Служба безпеки України затримала брата колишнього нардепа Олега Царьова – Михайла – на спробі організувати диверсії в Дніпропетровській області. Він був упевнений у швидкій перемозі Росії, чекав на окупацію регіону та на обіцяну йому посаду – на крісло голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації,