У суботу щонайменше 32 людини загинули на південному сході Туреччини, коли транспортні засоби врізалися в учасників ДТП, що сталися раніше.

Про це пише Reuters з посиланням на місцеву владу.

“16 людей, зокрема працівники служби порятунку та журналісти, загинули, коли автобус врізався на місце попередньої аварії”, – повідомив губернатор Газіантеп Давут Гюль.

Ще 20 осіб отримали поранення.

“Близько 10:45 сьогодні вранці тут розбився пасажирський автобус. Поки пожежна бригада, бригади медиків та інші колеги реагували на аварію, інший автобус розбився за 200 метрів позаду. Другий автобус скотивcя на це місце і вдарив рятувальників і поранених на землі”, – сказав Гюль.

Крім того, вантажівка врізалася у місце аварії приблизно за 250 км на схід у районі Дерік у Мардіні, де рятувальники приїхали на іншу аварію. Унаслідок 16 людей загинули, ще 29 отримали поранення, а вісім поранених перебувають у критичному стані.

Нагадаємо, у Пакистані в аварії з автобусом і нафтовою цистерною загинули 20 людей. ДТП трапилася біля центрального міста Мултан.