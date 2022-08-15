Спецпризначенці затримали киянина з психотропами на два мільйони гривень

Під час відпрацювання території Святошинського району столиці в одному із дачних кооперативів працівники полку поліції особливого призначення № 1 зупинили для перевірки чоловіка. У ході поверхневого огляду в рюкзаку перехожого виявили речовину, схожу на наркотичну, а відтак на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Правоохоронці вилучили у 24-річного місцевого мешканця близько 600 грамів наркотичних солей PVP. Як виявилось, чоловік замовляв в інтернеті заборонені речовини, фасував їх, а після збував шляхом закладок на території Святошинського району.

"Ми з’ясували, що заборонені речовини наркозбувач замовляв у одному із телеграм-каналів. У подальшому провели невідкладний обшук за місцем його проживання. З квартири ми вилучили ще 116 зіп-пакетів із кристалоподібною речовиною PVP, 28 обгорнутих згортків готових для продажу з аналогічним вмістом та два пакетики з амфетаміном. Загальна вартість вилученого за цінами "чорного ринку" становить близько двох мільйонів гривень", – розповів начальник Святошинського управління поліції Петро Токар.

Слідчі повідомили ділку про підозру, йому загрожує до 12 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, національна поліція викрила наркоторговців у Києві. Вони заробляли щомісяця понад два мільйони гривень на збуті метадону.