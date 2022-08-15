ЗСУ вчора влучно поцілили в Антонівський міст, а ворог продовжує "перевірки" квартир херсонців, – ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

У Сумській області зранку росіяни влаштували обстріл із міномета Середино-Будської громади – щонайменше 15 "прильотів". Обстріл триває з 7 ранку. Наслідки уточнюються. Вчора за день росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних громад області − Білопольської, Есманської, Юнаківської, Хотіньської. Понад 100 "прильотів", повідомили в зведенні ОВА станом на 8 ранку.

У Дніпропетровській області ворог ударив по Синельниківському та Нікопольському районах. Нікопольський обстріляли з "градів". У Нікополі є руйнування цехів, складів та адмінбудівель на промисловому підприємстві. Без постраждалих. У Марганецькій громаді – без руйнувань та постраждалих. У Покровській громаді через ворожий обстріл пошкоджене підприємство енергетичної інфраструктури. Попередньо, без постраждалих. У Синельниківський район прилетіли чотири ворожі ракети. Зруйнований об’єкт соціальної інфраструктури. Деталі з’ясовуються. Одну ворожу ракету наші над Дніпропетровщиною збили.

З російського Бєлгорода вночі випустили більше 10 ракет по Харківській області, є влучання в одне із цивільних підприємств, виникла пожежа. Без постраждалих. По області вночі зафіксували влучання ракет у Мерефі. Снаряд потрапив у землю на території одного з цивільних підприємств, інші влучання встановлюються. Попередньо вночі зафіксували також ракетний удар у Чугуєві. Обстрілів протягом доби зазнавала Чугуївщина, Ізюмський район, виникали пожежі на складських приміщеннях, окупанти влучали по сміттєзвалищах, лісосмугах, господарчих спорудах.

У Луганській області на лінії фронту росіяни активніше застосовують штурмову та армійську авіацію – із повітря обстріляні три населених пункти. Також випущено сім ракет. Упродовж ночі сім разів працювала ствольна артилерія ворога. Чотири рази росіяни обстрілювали міста і села з реактивних систем залпового вогню, шість – із мінометів. Здійснені чотири танкових наступи.

У Донецькій області вночі був обстріл Костянтинівки, центральної частини Слов'янська, масований артобстріл старої частини та центру Авдіївки. За добу з артилерії, РСЗВ "Смерч", "Град", ЗРК С- 300 обстріляні Миколаївка, Бахмут, Вугледар, Красногорівка, Авдіївка, Костянтинівка, смт. Велика Новосілка, с.Андріївка, смт Райгородок, смт Нью-Йорк, с.Галицинівка, с.Карлівка, с.Первомайське, с.Ласточкино, с.Георгіївка. Пошкоджено 3 багатоповерхівки, 28 приватних житлових будинків, приміщення Слов’янської ТЕС, фільтрувальна станція КП "Вода Донбасу", два цивільних автомобіля, гараж, ангар. За добу по області троє загиблих, 13 поранених цивільних.

Вночі Миколаїв зазнав ворожих обстрілів, внаслідок яких пошкоджено заклад освіти. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється. Також вночі ворог обстріляв с. Котляреве Шевченківської громади. Інформація щодо наслідків уточнюється. Вчора протягом дня, ввечері і сьогодні зранку – обстріли за межами с. Широке Широківської громади. Пошкоджені сільгоспбудівлі в домогосподарствах. Постраждалих немає. Вночі також обстрілів зазнало с. Поляна Широківської громади, пошкоджені житлові будинки та гаражі. Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування.

Минула доба на Херсонщині була гучною, жителі обласного центра чули автоматні черги, згодом відбувся черговий влучний удар ЗСУ по Антонівському мосту. Ситуація залишається складною в усій області та обласному центрі зокрема. Тривають "перевірки" гаражів та квартир херсонців. Більше 50% жителів області вимушені були виїхати на підконтрольну Україні територію. У співпраці Херсонської та Запорізької ОВА та Міністерства реінтеграції у Запоріжжі відкрили хаб для переселенців з Херсонщини "Я – Херсон".

Нагадаємо, у зведенні Генштабу повідомили, що на Південнобузькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих районів. Здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Степова Долина, Лимани, Прибузьке, Новомиколаївка, Котляреве, Партизанське, Первомайське, Благодатне, Кобзарці, Веселий Кут, Тернівка, Андріївка, Лозове, Токарєве, Зарічне та Ольгине. Завдав авіаційних ударів поблизу Білогірка та Андріївки. Вів повітряну розвідку БпЛА неподалік Снігурівки, Червоного Яру і Білої Криниці.