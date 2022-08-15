Захисники України вдало відпрацювали по ворожому штабу, на який навів один із представників російських пропагандистських ЗМІ.

Збройні сили України вдарили по штабу ПВК "Вагнера" в окупованому росіянами місті Попасна на Луганщині.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram-каналі.

Він зазначив, що ЗСУ вдало відпрацювали по ворожому штабу, на який навів один із представників російських пропагандистських ЗМІ.

"На цей раз вчора в Попасній, де влучним ударом розбито штаб ПрВК «Вагнер». Кількість загиблих уточнюється", - написав Гайдай.

Водночас на лінії фронту росіяни почали активніше застосовувати штурмову та армійську авіацію – із повітря обстріляні три населених пункти.Також випущено сім ракет. Упродовж ночі сім разів працювала ствольна артилерія ворога. Чотири рази росіяни обстрілювали міста і села з реактивних систем залпового вогню, шість – із мінометів. Здійснені чотири танкових наступи.

Крім того, окупанти все частіше намагаються провести розвідку переднього краю оборони ЗСУ.

"Однак, 14 серпня вісім ворожих атак були успішно відбиті. Розвідгрупу росіян наші військові знешкодили. У захоплених містах Луганщини люди поступово зневірюються в окупаційній владі", - зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, у липні бійці 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського повністю ліквідували групу ПВК “Вагнер” ("Ліга").

Також за інформацією британської розвідки, підрозділи найманців приватної військової компанії “Вагнера” зазнали великих втрат у боях з українськими військовими на сході України. Багато “вагнерівців” загинуло в Попасній і Лисичанську.