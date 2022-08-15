Біля Мелітополя партизани пошкодили міст, - мер міста

Російські загарбники вже другу добу не можуть відновити пошкоджений залізничний міст, яким доправляли військові ешелони з окупованого Криму.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Мінус один залізничний міст на південно-західному напрямку від Мелітополя дорівнює повну відсутність російських ешелонів зі сторони Криму. Сили спротиву настільки допомогли мосту «втомитись», що рашисти не в силах його відновити вже другу добу", - написав він.

Федоров зазначив, що відучора в Мелітополі та найближчих населених пунктах загарбники проводять масові фільтраційні заходи. Але жодного партизана вони так і не знайшли.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові вивели з ладу Антонівський автомобільний міст у Херсоні.

Наразі, за даними британської розвідки, з огляду на обмежений ланцюг постачання, розмір запасів, які створила армія РФ, буде ключовим для її витривалості на правому березі Дніпра на Херсонщині.