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Біля Мелітополя партизани пошкодили міст, - мер міста

Ним російські окупанти доправляли військові ешелони з Криму.

Біля Мелітополя партизани пошкодили міст, - мер міста
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба міськради Мелітополя

Російські загарбники вже другу добу не можуть відновити пошкоджений залізничний міст, яким доправляли військові ешелони з окупованого Криму.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Мінус один залізничний міст на південно-західному напрямку від Мелітополя дорівнює повну відсутність російських ешелонів зі сторони Криму. Сили спротиву настільки допомогли мосту «втомитись», що рашисти не в силах його відновити вже другу добу", - написав він.

Федоров зазначив, що відучора в Мелітополі та найближчих населених пунктах загарбники проводять масові фільтраційні заходи. Але жодного партизана вони так і не знайшли.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові вивели з ладу Антонівський автомобільний міст у Херсоні.

Наразі, за даними британської розвідки, з огляду на обмежений ланцюг постачання, розмір запасів, які створила армія РФ, буде ключовим для її витривалості на правому березі Дніпра на Херсонщині.

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