Мер Києва попросив містян підготувати теплий домашній одяг і ковдри: взимку температура може бути нижчою за норму

Місто має мазут і генератори на випадок вимкнення опалення чи електрики, але автономно функціонувати зможе тільки короткий проміжок часу.

Київ прораховує різні сценарії напередодні зими. Газ належить до відповідальності уряду, і там запевнили, що для населення його вистачить і дорожчати він не буде.

Але не виключено, що ворог вчинятиме терористичні атаки й атаки по газонасосних станціях, заявив в інтервʼю "Бабель" мер міста Віталій Кличко.

"Ми закупили генератори, паливо для цих генераторів. У першу чергу, вони підуть на лікарні, на садки і школи. Ми зробимо все можливе і неможливе, що залежить від нас, щоб в оселях було тепло. Але прошу кожного підготувати теплий домашній одяг, теплі ковдри, тому що не виключаємо, що температура в домівках буде на декілька градусів нижчою за норму. Норма — 21 градус, а може бути 19 чи 18", – пояснив він.

На випадок вимкнення електрики в міста є генератори. Якщо не буде газу чи опалення – є запаси мазуту.

"Певний час ми зможемо функціонувати автономно. Але це досить короткий проміжок часу, який потрібен, щоб вирішити проблему", – додав Віталій Кличко.

Нагадаємо, зараз готовність України до нового опалювального сезону наближається до 70%. У постраждалих від обстрілів росіян громадах відновлюють обʼєкти постачання.