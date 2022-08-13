В уряді оцінили у 70% готовність України до опалювального сезону

Готовність України до нового опалювального сезону наближається до 70%.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов в ефірі інформаційного телемарафону, повідомляє УНІАН.

"Вона (підготовка до зими - ред.) триває, ми вже виходимо на показник, близький до 70% підготовки мереж та систем ЖКГ. Все йде за планом там, де це можливо, у тих громадах, які не постраждали. У тих, які постраждали, розпочато роботи з відновлення об'єктів теплокомуненерго, центрального теплопостачання", - сказав він.

За словами міністра, також Україна накопичує природний газ, щоб проходити майбутній опалювальний сезон, який розпочнеться приблизно 15 жовтня. Початок сезону може бути відкладено зважаючи на погодні умови.

Нагадаємо, що 5 серпня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав, що загалом Україна готова до опалювального сезону на 60%. Стан готовності житлових будинків до опалювального сезону – 56%, мереж – 57%, об’єктів теплопостачання – 58%.

У Києві також ліквідовано 1700 пошкоджень тепломереж.