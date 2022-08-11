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Частина ресторанів McDonald’s відновлять роботу в Україні, – Кулеба

Спочатку відкриються заклади у Києві та у західних областях. 

Частина ресторанів McDonald’s відновлять роботу в Україні, – Кулеба
McDonald’s на Майдані Незалежності у Києві
Фото: mcdonalds.com.ua

McDonald’s повертається у Україну. Частина ресторанів мережі відновлять свою роботу.

Про це написав у Facebook голова МЗС України Дмитро Кулеба.

“Вітаю рішення компанії McDonald’s відновити роботу частини ресторанів в Україні. Спочатку це буде Київ і західна частина нашої країни”, – написав міністр.

Дмитро Кулеба зазначив, що підготовка до безпосереднього відкриття дверей ресторанів займе певний час.

“Але головне, що є політичне рішення: Мак повертається”, – зазначив Кулеба.

Голова української дипломатії додав, що Міністерство закордонних справ вело довгі переговори з компанією і переконували її керівництво відновити роботу McDonald‘s в Україні.

“Я вдячний керівництву компанії за ухвалене рішення. І окрема подяка усім, хто долучився до цієї адвокаціі у США та в Україні. Адже справа далеко не лише у бігмаках, за якими так скучили мільйони укравнців. Повернення великої американської компанії – це насамперед сигнал для міжнародного бізнесу про можливість працювати в Україні, навіть попри умови війни”, – наголосив Кулеба.

Він додав, що відкриття ресторанів – це також робочі місця та податки до українського бюджету, виживання української економіки в часи російської агресії.

“Це, зрештою, частина відновлення України”, – підсумував міністр.

Нагадаємо, у кінці червня мережа ресторанів McDonald’s підтвердила, що планує відновити роботу своїх закладів в Україні після того, як затвердять нові протоколи безпеки та правила роботи.

 

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