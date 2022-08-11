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Окупанти в авральному порядку проводять примусову мобілізацію на ТОТ, - Маляр

Розширюється практика перенесення чергових ротацій передових підрозділів окупантів без їх доукомплектування особовим складом.

Окупанти в авральному порядку проводять примусову мобілізацію на ТОТ, - Маляр
Фото: Анна Стешенко

Через зростання втрат особового складу збройних сил ворог на тимчасово окупованих територіях проводить облави та затримання чоловіків для відправлення у зону бойових дій.

Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає кореспондент LB.ua.

«Протягом тижня основні зусилля противника зосереджувалися в основному на сході. Спроби ворога просунутися вглиб Донецької області успіху не мали. Водночас зростають втрати російських окупаційних військ живої сили. У зв’язку з цим командування російських сил розширює практику перенесення чергових ротацій передових підрозділів на невизначені терміни без їх укомплектування особовим складом», - заявила вона.

Водночас, за інформацією ГУР, спостерігається суттєве погіршення морально-психологічного стану особового складу сил ворога.

«Погіршується мотивація участі особового складу збройних сил та так званих добровольців. Тому окупанти в авральному порядку проводять так звану примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України шляхом масових облав та затримання чоловіків для відправлення у зони бойових дій. Ймовірно, що прихованою метою такого залучення чоловіків до лав окупаційних військ є бажання російського військового керівництва скомпрометувати частину населення України кров’ю вбитих своїх громадян», - припускає заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, нещодавно на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей росіяни розпочали нову хвилю примусової мобілізації. Чоловіків відловлюють на ринках та посеред вулиць. Відбирають осіб, непридатних для проходження служби, і тих, які мали "відстрочку".

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