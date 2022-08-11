Дмитро Кулеба звернувся до керівників МАГАТЕ та ООН напередодні засідання РБ ООН щодо ЗАЕС

Він закликав відправити міжнародну місію під проводом цих організацій для оцінки загроз ядерній безпеці та захищеності станції.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся із листом до Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша із закликом відправити міжнародну місію під проводом МАГАТЕ та за участі військових експертів ООН для оцінки загроз ядерній безпеці та захищеності Запорізької АЕС, які спричинила окупація та мілітаризація станції російською армією.

Про це повідомляє пресслужба МЗС, посилаючись на заяву міністра під час онлайн-брифінгу для українських ЗМІ.

"У листі Дмитро Кулеба повідомив керівникам МАГАТЕ та ООН факти порушення російськими окупантами всіх семи основних принципів ядерної безпеки та захищеності на ЗАЕС", – йдеться у повідомленні.

Він наголосив, що росіяни фактично перетворили найбільшу атомну електростанцію Європи на військову базу та ставлять під загрозу безпеку континенту.

Міністр закликав відправити на ЗАЕС міжнародну місію під проводом МАГАТЕ та включити до неї військових експертів ООН, адже для оцінки загроз мілітаризації об’єкту обов’язково мають бути присутні фахівці з відповідною експертизою.

"Військові експерти ООН зможуть точно визначити загрози ядерній безпеці та захищеності, спровоковані окупацією та мілітаризацією ЗАЕС російською армією", – підкреслив він.

Україна наполягає, що міжнародна місія має бути організована у найстисліші терміни та відбутися із неухильним дотриманням українського законодавства, прибути на окуповану ЗАЕС виключно через територію України. Українська сторона готова надати усе необхідне сприяння.

"Якщо Росії немає що приховувати, вона повинна невідкладно надати фахівцям МАГАТЕ та ООН доступ до Запорізької АЕС", – заявив глава МЗС.

Шеф української дипломатії вкотре наголосив, що необхідно посилити міжнародний тиск на Москву з метою повернення станції під повний контроль України та недопущення ядерної катастрофи.

Міністр також назвав скликання Росією засідання Радбезу ООН на тему безпеки Запорізької АЕС "нахабством, яке не знає меж і досягло вже глобальних масштабів".

"Держава-терорист, яка обстрілювала найбільшу в Європі атомну електростанцію, захопила її, розмістила на її території зброю та продовжує обстріли, хоче поговорити про безпеку. Але російська брехня не пройде. Ми забезпечимо росіянам таке обговорення, що на них не залишиться живого місця. Весь світ знає, що Росія займається ядерним тероризмом, і засідання Радбезу це вчергове підтвердить", – підкреслив Дмитро Кулеба.

Міністр нагадав, що команда Президента Зеленського мобілізувала світову коаліцію на підтримку України та протидію російській агресії. Україна перемагає і продовжить перемагати Росію на дипломатичному фронті.

"Ми не дамо державі-агресору використати міжнародний майданчик для пропаганди і дезінформації", – запевнив очільник МЗС.

Нагадаємо, 5 серпня окупанти двічі за день обстріляли Запорізьку АЕС, створивши витоку водню і розпилення радіації. Внаслідок обстрілу була пошкоджена азотно-киснева станція й об'єднаний допоміжний корпус.

Продовжуючи регулярні обстріли станції, окупанти пошкодили три датчики радіаційного моніторингу та цілили по контейнерах відпрацьованого ядерного палива.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що російські сили використовують загрозу ядерної катастрофи, щоб знизити волю Заходу надавати військову підтримку українському контрнаступу.

Крім цього, останнім часом в інформпросторі почали поширюватися провокативні заяви щодо станції від представників влади та військових РФ.

Зрештою, глави МЗС країн G7 звернулися до РФ з вимогою негайно повернути українській владі повний контроль над атомною електростанцією, натомість Росія скликала засідання Радбезу ООН з приводу нібито "регулярних обстрілів ЗАЕС українськими військами".