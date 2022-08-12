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У Києві ліквідовано 1700 пошкоджень тепломереж, - Кличко

Столиця готується до зими.

У Києві ліквідовано 1700 пошкоджень тепломереж, - Кличко
Фото: kyivcity.gov.ua

Київ готується до наступного опалювального сезону в посиленому режимі, враховуючи всі обставини воєнного стану. Мешканці столиці будуть забезпечені необхідними послугами. Про це під час наради з міністром розвитку громад та територій України Олексієм Чернишовим повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За словами Кличка, попри критичний стан із фінансуванням та постачанням матеріалів, у Києві продовжується масштабна модернізація теплоенергетичного комплексу, яку було розпочато в минулі роки.

«За 3 роки ми здійснили великий обсяг капітальних ремонтів на ТЕЦ, розпочали реконструкцію заводу «Енергія» та замінили 360 км мереж. Важливо, що це було комплексною модернізацією і дозволило зменшити на 10% аварійність мереж та на 5% – теплові втрати. Також важливо, що місто цього року залучило кредит ЄБРР у 140 млн євро на комплексну модернізацію системи київської теплоенергетики. Крім того, ми активно впроваджували технології енергозбереження у різних напрямках. Загалом ми вже втілили 1200 енергоефективних проєктів і продовжимо цю масштабну програму», – зазначив Віталій Кличко.

Він наголосив, що всі необхідні роботи на завершальній стадії, і кияни будуть забезпечені необхідними послугами. Зокрема, тепловики ліквідували 1700 пошкоджень тепломереж і активно відновлюють гаряче водопостачання мешканцям столиці.

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