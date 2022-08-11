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Кличко зустрівся з послом Ізраїлю, який передав 50 тисяч наборів харчування для українських захисників

Така допомога — реалізація домовленості столиці та Посольства Ізраїлю в України, заявив мер.

Кличко зустрівся з послом Ізраїлю, який передав 50 тисяч наборів харчування для українських захисників
Фото: пресслужба

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з послом Ізраїлю в Україні Міхаелем Бродським, який передав готове харчування з нагрівальними елементами для військових. Про це Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Держави Ізраїль в Україні Міхаелем Бродським. Посольство передало Києву 50 тисяч пакунків готового харчування, з нагрівальними елементами. Місто передасть їх на потреби Збройних Сил України, нашим захисникам. Така допомога — реалізація домовленості столиці та Посольства Ізраїлю в Україні. Ми вдячні Ізраїлю за підтримку, яку він надає Україні та Києву від початку широкомасштабного російського вторгнення. Це сотні тонн гуманітарної допомоги, медична допомога. А також підготовка наших фахівців-психологів для роботи з українцями, які постраждали від війни», - повідомив Кличко.

Віталій Кличко та Міхаель Бродський обговорили також подальше співробітництво.

«Обговорили з Міхаелем Бродським і співробітництво щодо створення реабілітаційних центрів в Україні. Також пан Посол зазначив, що Ізраїль прийматиме поранених українських захисників, зокрема, тих, кому потрібне протезування. Прийматимуть і дітей з онкологією», - зазначив Кличко.

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