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Захист суверенітету України – це глобальна проблема, - Юлія Тимошенко

Політик вважає єдиною безпековою гарантією, яка працює, зобов’язання в рамках 5-ої статті НАТО.

Захист суверенітету України – це глобальна проблема, - Юлія Тимошенко
Фото: скрін відео/facebook Юлія Тимошенко

Війна Росії проти України – це не периферійний конфлікт, а останній шанс для Європи та світу побудувати нову систему безпеки. Тому тут потрібні глобальні серйозні колективні рішення, а не латання дірок на кшталт «Мінських угод». Таке переконання висловила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко у своїй статті у The Economist.

«Роки безплідних і провальних переговорів з 2014 року та понад п’ять місяців найбільшої війни у Європі з часів завершення Другої світової, безсумнівно, продемонстрували, що питання безпеки України не може вирішуватися у вакуумі. Захист суверенітету України – це глобальна проблема», – вважає Юлія Тимошенко.

Вона категорично відкинула ідею нової мирної угоди зразка «Мінських домовленостей» або «Будапештського меморандуму», яким, зокрема, Росія надавала Україні «гарантії безпеки».

«Мінські угоди насправді торгували територією в обмін на мир. Фактична незалежність, яку Мінськ І та ІІ надавали окупованому росіянами Донбасу, по суті здавала Росії суверенітет України над її промисловим центром», – наголосила лідерка «Батьківщини». 

У своїй статті Юлія Тимошенко застерігає, що ухвалення подібної угоди зараз може заохотити Росію до інших «спеціальних військових операцій».

«Єдина безпекова гарантія, яка працює, як показала нам історія, це зобов’язання в рамках 5-ої статті НАТО», – переконана вона.

Політик закликала світову спільноту не змарнувати можливість оновити та перебудувати регіональний порядок.

«Ми повинні скористатися цим моментом, щоб закликати до нових угод, що відображатимуть та зміцнюватимуть новий консенсус щодо непорушності національних кордонів, який залучить всі найбільші держави світу, включно із Китаєм», – резюмувала Юлія Тимошенко.

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