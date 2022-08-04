Зеленський вніс зміни в склад РНБО

Кількість членів РНБО при цьому не змінилась.

Президент України Володимир Зеленський ввів в склад Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України двох нових членів.

Про це йдеться в указі № №555/2022 від 4 серпня 2022 року президента України Володимира Зеленського.

Згідно з документом, у склад РНБО увійшли генеральний прокурор Андрій Костін та перший заступник голови СБУ Василь Малюк.

Водночас зі складу РНБО були виведені Іван Баканов (екс-голова СБУ) та Ірина Венедіктова (колишня генпрокурорка).

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 28 липня підписав указ про призначення Андрія Костіна генеральним прокурором. Раніше, 18 липня, тимчасовим в.о. голови СБУ було призначено Василя Малюка.

17 липня, в неділю, на сайті президента зʼявився указ про відсторонення генеральної прокурорки Ірини Венедіктової. Ще один указ, який того дня підписав Зеленський, стосувався усунення голови СБУ Івана Баканова.

Володимир Зеленський пояснив, що це повʼязано з великою кількістю підозр у державній зраді та колаборантстві, які стосуються працівників правоохоронних структур. Звільнили їх рішенням парламенту також в один день.

Вчора, 3 серпня, стало відомо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підписав подання президенту на призначення колишньої генеральної прокурорки Ірини Венедіктової послом у Швейцарії.