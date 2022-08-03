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Однією рукою РФ підвищує градус терору, іншою – запрошую до капітуляції, – в ОП відреагували на заяву Шредера

Ексканцлер Німеччини Герхард Шредер заявив, що президент РФ Володимир Путін відкритий до переговорів з Україною.

Однією рукою РФ підвищує градус терору, іншою – запрошую до капітуляції, – в ОП відреагували на заяву Шредера
Фото: скрін відео

Такі наміри Москви можна розцінювати тільки як запрошення України до капітуляції.

Про це радник голови ОП Михайло Подоляк написав у Twitter.

"Однією рукою Росія підвищує градус терору новими варварськими злочинами, іншою – запрошує до капітуляції. Шредер – відомий глашатай імперії і голос при царському дворі”, – наголосив він.

Подоляк додав, що “якщо Москва хоче діалогу – м'яч на її полі". Але переговори можуть бути тільки після припинення вогню і виведення російських військ з території України. 

Нагадаємо, Герхард Шредер, якого критикують за близькість до Кремля і діяльність у російських держконцернах, підтвердив, що наприкінці липня знову зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним.

Він заявив, що Путін "хотів би знайти вирішення конфлікту з Україною та Заходом шляхом переговорів".

Заяву ексканцлера ФРН Герхарда Шредера про нібито готовність російського президента Володимира Путіна вести переговори з Україною розкритикували у Бундестазі.

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман заявила про те, що Володимир Путін хоче не переговорів, а захоплення Сходу України.

 

 

 

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