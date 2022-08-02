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Київська влада виділила 600 млн гривень на відновлення 11 житлових будинків, які обстріляли росіяни, - Кличко

Місто планує завершити роботи восени.

Київська влада виділила 600 млн гривень на відновлення 11 житлових будинків, які обстріляли росіяни, - Кличко
Фото: КМДА

Столична влада виділила 600 млн гривень на відновлення 11 житлових будинків та низки об’єктів соціальної інфраструктури, які зазнали руйнувань через російські обстріли. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

«Тривають відновлювальні роботи в 11 житлових будинках та низці об'єктів соціальної інфраструктури, які зазнали найбільших руйнувань внаслідок обстрілів російськими варварами. Загалом же у столиці пошкоджено понад 640 інфраструктурних об’єктів та житлових будинків. Вони зазнали пошкоджень різного ступеню. Зокрема, постраждали 89 об'єктів ЖКГ, 53 заклади освіти, 15 об'єктів охорони здоров'я, 197 житлових будинків, 12 закладів культури, 5 закладів соціального захисту. На відновлювальні роботи на 360 об’єктах столиця виділила з резервного фонду міського бюджету майже 600 мільйонів гривень. Іще 200 мільйонів виділив уряд», - написав Кличко.

Мер Києва зазначив, що місто планує завершити роботи восени.

«Завершити роботи на першочергових об’єктах місто планує до початку опалювального сезону. Зокрема, ми робимо все, щоб восени до своїх домівок повернулися мешканці пошкоджених багатоповерхівок на вулицях Кошиці, Чорнобильській, Богатирській, Крушельницької, Котельникова (2 житлових будинки), Гаврилишина (2 житлових будинки), Ірпінській, на проспектах Свободи та Лобановського», - підсумував Кличко.

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