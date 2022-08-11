Столична Держпродспоживслужба розповіла про результати перевірок цін

Станом на 10 серпня спеціалісти ГУ Держпродспоживслужби в Києві проведели 232 перевірки контролю за цінами. За результатами 160 з них були виявлені порушення.

Про це повідомила пресслужба Держпродспоживслужби Києва.

“У результаті ухвалено 125 рішень про застосування адміністративно-господарських санкцій на загальну суму 596 тисяч 47 гривень, вже сплачено до бюджету 110 тисяч 152 гривні” - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Держпродспоживслужба провела 96 перевірок АЗС. Без виявлених порушень закінчились 43 перевірки, в той час як 53 перевірки виявили порушення на загальну суму штрафу 1,118 млн гривен.

Спеціалісти Держпродспоживслужби сформували 35 рішень про застосування адміністративно-господарських санкцій на суму 411,137 тис. гривень.

Крім того, перевірки пройшли у 136 продуктових магазинах. Без виявлення порушень закінчились 29 перевірок, інші 107 - з порушеннями на загальну суму штрафу 421,646 тис. гривень. Серед них - 7 випадків недопущення перевіряючих.

Також було сформовано 90 рішень про застосування адміністративно-господарських санкцій на суму 180,907 тис. гривень.

Нагадаємо, співробітники СБУ оголосили підозри майже всьому вищому керівництву Держпродспоживслужби.