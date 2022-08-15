Укрзалізниця повідомляє про затримку низки поїздів через негоду

На графік руху кільцевої електрички ситуація впливу не має.

Укрзалізниця попереджає про затримку низки поїздів через вплив погодних умов та знеструмлення дільниці.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Так, поїзд №2 Івано-Франківськ – Харків затримується на 1 год 50 хв. Поїзд №259 Івано-Франківськ – Суми курсує із затримкою 1 год 30 хв. Із затримкою на 2 год 11 хвилин вирушив поїзд №732 Київ – Запоріжжя, який очікував пасажирів на пересадку.

Крім того, затримано відправлення поїзда №715 Київ – Перемишль на 35 хв.

Затримуються рейси поїздів №701 Київ – Вінниця на 1 год 33 хв, №722 Київ – Харків на 47 хв, та №36 Одеса – Перемишль на 1 год 9 хв.

Також затримуються приміські поїзди фастівського напрямку. На графік руху кільцевої електрички ситуація впливу не має.

"Просимо вибачення у пасажирів та робимо все можливе, щоб скоротити відставання поїздів від графіка", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Укрзалізниця запустила власний мобільний застосунок для продажу квитків та інформування пасажирів.