Уряд передав "Спецтехноекспорт" в управління ГУР МО України

Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо передачі дочірнього підприємства Державної компанії "Укрспецекспорт" - "Спецтехноекспорт" в управління ГУР МО України.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Уряд України погодився з пропозицією розвідувального органу Міністерства оборони України щодо передачі дочірнього підприємства Державної компанії "Укрспецекспорт" - Державного госпрозрахункового зовнішньо-торгівельного підприємства "Спецтехноекспорт" зі сфери управління Міністерства оборони до сфери управління Головного управління розвідки Міністерства оборони України", - йдеться в повідомленні.

Компанія "Спецтехноекспорт" (STE) спеціалізується на експорті та імпорті новітньої зброї, військової продукції і технологій, техніки спеціального призначення, а також послуг ОПК, розвитку інновацій, налагодженні оборонно-технічного співробітництва з країнами-партнерами й іноземними компаніями. За величиною валового доходу і за обсягами надходження валюти в країну компанія є другим найбільшим спецекспортером в Україні.

Нагадаємо, наприкінці травня СБУ викрила російського агента на підприємстві Укроборонпрому. Зловмисник публічно виправдовував воєнні злочини окупантів і закликав колег підтримати армію ворога.