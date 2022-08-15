Служба безпеки України затримала агента спецслужб Російської Федерації, який збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ і Тероборони, резервних аеродромів і військових полігонів на півдні Одеської області.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

У своїх "доповідях" окупантам чоловік надавав точні координати об’єктів оборони на карті; детально описував стан об’єкту, матеріал, з якого збудований, призначення та використання військовими, прилеглу територію; інформував про чисельність особового складу та військової техніки на об’єктах та про їх переміщення; вказував кількість облаштованих укріплень.

У подальшому росіяни використовували цю інформацію для планування роботи диверсійних груп, масованих і прицільних ракетних обстрілів.

За даними слідства, зрадником виявився місцевий мешканець, співробітник одного з державних медичних закладів. Він не приховував своїх проросійських поглядів, відверто висловлюючись у закритих Телеграм-каналах, які куруються російськими спецслужбами.

Фото: СБУ

Зібрані відомості зловмисник передавав через закриті канали зв’язку куратору від російських спецслужб, який координував його підривну діяльність.

Наразі агенту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фото: СБУ

Нагадаємо, раніше СБУ затримала "законсервованого" агента ФСБ, який коригував ракетні удари по Харківщині.