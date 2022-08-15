ДБР завершило спецрозслідування відносно Сівковича за підозрою в розгоні студентів Євромайдану

З червня 2020 року Сівкович у міжнародному розшуку.

Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування відносно колишнього заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимира Сівковича за підозрою у незаконному перешкоджанні проведенню акцій протесту під час Революції Гідності.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Після ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування обвинувальний акт буде скеровано до суду.

"Заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України був натхненником та організатором силового розгону студентів з Майдану Незалежності у місті Києві в ніч на 30 листопада 2013 року", –йдеться у повідомленні бюро.

Слідство встановило, що для цього колишній посадовець вступив у змову з колишнім головою Київської міської державної адміністрації та вплинув на начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в його кабінеті, умовивши правоохоронця видати наказ працівникам міліції про звільнення силовим методом Майдану Незалежності від громадян, що реалізовували своє конституційне право на мирні збори.

"Внаслідок виконання цього явно злочинного наказу співробітники міліції та військовослужбовці внутрішніх військ МВС України заподіяли тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості 85 громадянам. Близько 300 учасників зборів були витіснені від Монумента Незалежності та пам’ятника засновникам Києва за межі площі у напрямках вулиць Інститутська, Архітектора Городецького та Хрещатик. При цьому правоохоронці перевищували службові повноваження, застосували насильство, використовували спеціальні засоби – такі як кийки "ПР-73" та "Томфа" тощо", – інформує ДБР.

За матеріалами слідства, колишній заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України підозрюється в організації незаконного перешкоджання службовою особою проведенню мітингів та організації перевищення влади працівниками правоохоронних органів із застосуванням фізичного насильства (ч. 3 ст. 27, ст. 340 та ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365 КК України). Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, 10 червня 2020 року Володимира Сівковича було оголошено у міжнародний розшук. У липні 2022 року ДБР повідомило Сівковичу про підозру в держзраді.