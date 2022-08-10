Мешканка Сумщини заперечувала те, що російські військові вбивають, ґвалтують та катують українців.

Жительку Сумської області, яка викладала предмет “Я люблю Україну”, судитимуть за виправдання звірств росіян під час війни в Україні.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Освітянка під час перебування у навчальному закладі заперечувала факт того, що російські військові вбивають, ґвалтують та катують населення України. За словами обвинуваченої, інформація про злочини РФ перебільшується українськими ЗМІ, а насправді вони є “постановкою”.

Також, зловживаючи своїм службовим становищем, жінка заволоділа комп’ютерною технікою, яку отримала в службове користування.

“Глухівським відділом Шосткинської окружної прокуратури направлено до суду обвинувальний акт стосовно завідуючої одного з глухівських навчальних закладів за фактом виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, а також заволодіння чужим майном (ч. 3 ст. 436-2, ч. 2 ст. 191 КК України)”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 8 серпня в Бучанській громаді знайшли 458 тіл людей, які загинули з початку повномасштабного російського вторгнення.