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Вчителька, яка викладала предмет “Я люблю Україну”, виправдовувала звірства росіян

Мешканка Сумщини заперечувала те, що російські військові вбивають, ґвалтують та катують українців.

Жительку Сумської області, яка викладала предмет “Я люблю Україну”, судитимуть за виправдання звірств росіян під час війни в Україні.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Освітянка під час перебування у навчальному закладі заперечувала факт того, що російські військові вбивають, ґвалтують та катують населення України. За словами обвинуваченої, інформація про злочини РФ перебільшується українськими ЗМІ, а насправді вони є “постановкою”.

Також, зловживаючи своїм службовим становищем, жінка заволоділа комп’ютерною технікою, яку отримала в службове користування.

“Глухівським відділом Шосткинської окружної прокуратури направлено до суду обвинувальний акт стосовно завідуючої одного з глухівських навчальних закладів за фактом виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, а також заволодіння чужим майном (ч. 3 ст. 436-2, ч. 2 ст. 191 КК України)”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 8 серпня в Бучанській громаді знайшли 458 тіл людей, які загинули з початку повномасштабного російського вторгнення.

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