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Одного з найбільших виробників органічної хімії в Україні викрили на звʼязку з Росією та ухиленні від податків

Заарештовано 35 обʼєктів нерухомості підприємства. 

Одного з найбільших виробників органічної хімії в Україні викрили на звʼязку з Росією та ухиленні від податків
Фото: БЕБ

Одного з найбільших виробників органічних хімічних речовин України викрили на ухиленні від сплати податків. 

У 2017-2022 роках виробник хімікатів ухилився від сплати податків на суму понад 3 млрд гривень. Підприємство також незаконно перераховувало на користь підконтрольної російській нафтокомпанії юридичної особи понад 5 млрд гривень задля їх легалізації, повідомили в пресслужбі Бюро економічної безпеки. 

"За клопотаннями прокурорів Офісу Генерального прокурора накладено арешт на корпоративні права підприємства, яке є одним із найбільших виробників органічних хімічних речовин на території України, на загальну суму понад 2,3 млрд грн, а також на 35 об’єктів нерухомості цього підприємства", – йдеться в повідомленні. 

Назва підприємства не розголошується, однак із оприлюдненого Офісом генпрокурора фото зрозуміло, що йдеться про Карапатнафтохім. Його власником раніше був російський "Лукойл", потім його викупила нідерландська Karpaty Chemical, бенефіціари якої Ільхам Мамедов та Ігор Щуцький купили завод у Лукойлу після того, як він потрапив під санкції, пише "Ліга"

Фото: Офіс генерального прокурора

Українські правоохоронні органи працюють над виявленням повʼязаних з Росією українських юридичних і фізичних осіб. У червні Служба безпеки України викрила одного з керівників НЕК "Укренерго", який погодився співпрацювати з російськими військами. 

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