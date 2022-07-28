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Новий генпрокурор затвердив Клименка на посаді голови САП

Клименко переміг у конкурсі ще в грудні. 

Новий генпрокурор затвердив Клименка на посаді голови САП
Олександр Клименко
Фото: Укрінформ

Переможця конкурсного відбору Олександра Клименка призначено керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

На посаді його затвердив новий генеральний прокурор Андрій Костін, повідомив у телеграмі голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Вітаю Андрія Костіна з початком роботи очільником ГПУ, а Олександра Клименка з призначенням на посаду керівника САП. Бажаю вам ефективної роботи. Незалежна антикорупційна інфраструктура є важливою складовою демократії в Україні", – написав він. 

Андрія Костіна на посаду генпрокурора вчора погодила Верховна Рада, а сьогодні відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. 

Олександр Клименко – детектив НАБУ, який переміг на конкурсі ще в грудні минулого року. Прокурор з Офісу генерального прокурора Андрій Синюк з 229 балами повинен був стати його заступником. Однак на засіданні 21 грудня члени комісії відмовилися проголосувати за визначення переможця відбору та скерування його генпрокурору для призначення.

У січні Клименко повідомив, що кадрові підрозділи Офісу генпрокурора втратили його документи. Тільки 19 липня 2022 конкурсна комісія затвердила результати відбору

Посада керівника САП вакантна із серпня 2020 року, коли звільнився прокурор Назар Холодницький. Обов'язки антикорупційного прокурора виконував Максим Грищук.

Призначення незалежного керівника САП – одна з головних вимог до України з боку міжнародних партнерів. 

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