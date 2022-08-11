​Суди не відпускатимуть під заставу коригувальників і колаборантів

Після виходу з-під варти вони можуть передавати інформацію ворогу або хтось вчинить з ними самосуд.

10 серпня Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності одноголосно підтримав законодавчу ініціативу, згідно з якою осіб, підозрюваних у співпраці з ворогом і коригуванні вогню, не будуть випускати під заставу.

Про це повідомляє рух ЧЕСНО з посиланням на членів Комітету.

“Наша організація веде Реєстр держзрадників, тож ми слідкуємо за судовими справами, які стосуються державної зради та співпраці з ворогом. За останні кілька тижнів всі громадяни могли спостерігати за судовими процесами, де підозрювані у коригуванні вогню і колабораціонізмі виходили під заставу. Тут є кілька загроз. Передусім, після виходу з-під варти ці особи можуть і далі коригувати вогонь і співпрацювати з ворогом. По-друге, у громадах можуть бути ті, хто вдасться до самосуду або самосуд для картинки зроблять ті, хто співпрацює з рашистами. Потім такі факти подаватимуться російськими пропагандистами, як свідчення низької правової культури українців. А це, своєю чергою, може вплинути на постачання зброї і фінансової допомоги Україні, яка просто зараз на полях бою відстоює принципи світової демократії. Ми вдячні комітету Верховної Ради за оперативну реакцію,” - наголошує лідерка ЧЕСНО Віта Думанська.

Нагадаємо, одним із перших гучних епізодів стала справа Алли Душкіної (Алла Ратушна), яку звинувачують у коригуванні вогню на Київщині. Колаборантка пішла на співпрацю з ворогом за обіцянку очолити міністерство освіти окупаційної влади. Також буквально цього тижня у Черкасах випустили підозрюваного депутата Олександра Замирайла, який очолював місцеву фракцію ОПЗЖ. Замирайло не лише виправдовував російську агресію проти нашої держави, а й планував очолити окупаційну адміністрацію на Черкащині.

До слова, житель Бучанського району на Київщині передавав росіянам інформацію про правоохоронців.