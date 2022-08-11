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​УПЦ МП попросила Прикордонну службу дозволити виїзд єпископів – для створення парафій за кордоном (документ)

Серед них - керуючий справами УПЦ митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), один з найбільш проросійських діячів УПЦ МП.

​УПЦ МП попросила Прикордонну службу дозволити виїзд єпископів – для створення парафій за кордоном (документ)
Фото: facebook.com/Church.ua

Очільник Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій (Березовський) наприкінці червня звернувся до голови Державної прикордонної служби України з проханням дозволити виїзд з України п’яти ієрархам конфесії для організації парафій для українських біженців.

Про це йдеться в листі митрополита Онуфрія на ім’я голови ДПСУ генерала Сергія Дейнеко, який є у розпорядженні LB.ua.

Зокрема, глава УПЦ МП просить дозволити виїзд керуючому справами УПЦ митрополиту Бориспільському і Броварському Антонію (Паканичу), одному з найбільш проросійських діячів УПЦ МП. 

Також у списку митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій Єгоренко, архієпископ Шепетівський і Славутський Євсевій (Дудка), єпископ Ірпінський Лавр (Березовський) та єпископ Бородянський Марк (Андрюк).

Нагадаємо, 27 травня собор УПЦ МП заявив про «повну самостійність і незалежність». Тоді ж церква постановила «надалі розвивати місію за кордоном серед православних українців». Водночас собор засудив рішення Константинопольського Патріарха Варфоломія про утворення Православної Церкви України.

При цьому, низка єпархій УПЦ МП оголосили, що залишаються під омофором Московського патріарха Кіріла. 

Чимало українських міст оголосили про заборону діяльності УПЦ МП на час дії воєнного стану.

За даними серпневого опитування КМІС, з Українською православною церквою Московського патріархату асоціюють себе лише 4% опитаних українців, з Православною церквою України – 54%. 

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