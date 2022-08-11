Російські військові розміщують свої "гради" у дворах житлових будинків українців і обстрілюють сусідні міста, використовуючи місцевих мешканців як заручників.

Про це повідомив у Twitter радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Будні війни. Російські військові розміщують у дворах житлових будинків "гради" та обстрілюють сусідні міста, використовуючи мешканців як заручників. Підкажіть, Amnesty International вже випустила черговий клікбейтний алармістський звіт? Чи продовжуємо робити вигляд, що нічого не відбувається?", – зазначив Подоляк.

Daily war routine. RF military stations HRADs in courtyards of residential buildings and shells neighboring towns, using the residents as hostages. Has @amnesty already released another clickbait alarmist report? Or still continue to pretend that nothing is happening? pic.twitter.com/truF1T9gAN — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 11, 2022

Радник керівника ОП також опублікував відео, на якому окупанти ведуть обстріл з житлового кварталу.

Нагадаємо, організація Amnesty International опублікувала звіт, в якому йдеться про те, що українські війська порушують закони війни, розміщуючи бойову техніку та озброєння у школах, лікарнях та житлових районах.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила про те, що звіт Amnesty International викликає питання щодо об’єктивності.