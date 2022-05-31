Ровеньківська єпархія УПЦ МП пішла в розкол з Онуфрієм

На зборах оголосили, що єпархія залишається під омофором Московського патріарха Кирила

Ровеньківська єпархія УПЦ МП залишається під омофором патріарха РПЦ Кирила Гундяєва й зупиняє поминання за богослужінням митрополита Онуфрія.

Про це повідомила пресслужба єпархії.

31 травня в управлінні Ровеньківської єпархії відбулися збори. У цьому заході правлячий архієрей взяв участь у режимі відеоконференції. Він заявив про "вірність Патріаршій Матері-Церкві" та голосував проти постанов Собору та змін до Статуту УПЦ МП.

"Зборами благочинних та духовенства Ровеньківської єпархії прийнято таке рішення припинити поминання за богослужінням митр. Онуфрія як Предстоятеля УПЦ. Ровеньківська та Свердловська єпархія залишається під омофором Святійшого Патріарха Московського та всієї Русі. Про прийняте рішення отцям-благочинним сповістити духовенство в церковних округах єпархії", - йдеться в повідомленні.

Ровеньківська і Свердловська єпархія - єпархія УПЦ МП, яка охоплює територію Антрацитівського, Сорокинського, Лутугинського, Довжанського районів і прилягаючих міст обласного підпорядкування на півдні Луганської області.

Нагадаємо, раніше Сімферопольська і Кримська єпархія Української православної церкви (МП) заявила, що не погоджується з ухваленими рішеннями про повну незалежність від Московського патріархату й заявила, що залишається під омофором Московського патріарха Кирила, тобто в юрисдикції очолюваної ним РПЦ.

Як повідомлялося, 27 травня, УПЦ МП на соборі засудила війну в Україні й заявила про "повну самостійність і незалежність", а також висловила незгоду з позицією російського патріарха Кирила.

Від початку вторгнення РФ до ПЦУ перейшло понад 400 громад УПЦ МП.