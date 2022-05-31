"Український свідок" поспілкувався з військовослужбовицею ЗСУ Наталкою Борисовською, яка вже 13 років перебуває в лавах захисників України.

Вона вперше вдягнула військову форму у 2009 році, коли їй було 20 років.

На запитання, чому вирішила пов’язати своє життя зі службою, відповідає: одного разу подивилась фільм на військову тематику, її надихнули солдати, тож згодом сказала батькові, що піде в армію.

Від 2009 Наталка Борисовська пройшла службу в повітряних силах, тоді була на посаді заступника командира по роботі з особовим складом (сучасний аналог "замполіта" в радянській армії); діловода, командувала відділенням розвідки і брала безпосередню участь у кількох розвідувальних операціях.

Борисовській навіть пропонували бути снайперкою. Але дівчина відмовилась: "Як кадрова військова я прекрасно розумію що це таке...Не дай боже ти потрапиш у полон — стовідсотково станеш "двохсотим".

Військовослужбовиця пробувала жити цивільним життям, навіть рік пропрацювала HR-менеджером. Але не витримала і повернулась до казарми і статуту.

Сталося це так. Одного разу її подруга запропонувала відвезти волонтерку на схід України. Коли дівчина почула "приходи" (так армійським сленгом називають вибухи), то зрозуміла — це її рідна стихія. Невдовзі вона призвалася до Збройних сил якраз у день, коли експрезидент Петро Порошенко оголосив воєнний стан.

Військовослужбовиця каже: Росії не потрібен Київ, захоплення столиці — це лише заради пафосу. Шматок Донбасу окупантам теж не потрібен. Їхня мета — російськомовні міста вздовж берегової лінії, тобто Одеса, Миколаїв, Херсон.

Про Путіна Борисовська зазначила: тиранами не народжуються - завжди винен народ, і українці воюють з російським народом.

Після перемоги військовослужбовиця каже - хоче просто відпочити. Також планує сім'ю, трьох дітей, двоє з яких будуть всиновленими, а ще - притулок для тварин і затишний будинок.

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