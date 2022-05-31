У Львові відкрилася виставка, присвячена «кам’яним вишиванкам» окупованої Нової Каховки

31 травня у Львові на площі Ринок відкрилася виставка, присвячена «кам’яним вишиванкам» Херсонщини. Про це повідомляє кореспондент LB.ua з місця подій.

Фото: Іван Станіславський

«Кам’яні вишиванки» - це особливий візерунковий декор, яким у 50-х роках минулого століття прикрашали житлові та громадські будівлі Нової Каховки. Одним з авторів «вишиванок» був відомий український художник-бойчукіст Григорій Довженко. За ескізами митця були створені унікальні орнаменти, що прикрасили близько 180 споруд на Херсонщині.

Довгий час ці роботи були непомітними, поступово вони знищувалися під впливом часу чи через «осучаснення» фасадів. 2016 року місцеві активісти почали популяризувати та відновлювати «кам’яні вишиванки». Одна із засновниць цього руху архітекторка Тетяна Євсеєва вважає їх унікальними творами, які можуть стати ідентифікаторами Херсонщини.

Фото: Іван Станіславський Архітекторка, засновниця руху збереження кам'яних вишиванок у Новій Каховці

«Дуже багато мешканців Херсонщини були вимушені покинути свої домівки, багато з них зупинилися у Львові. Наша рідна Нова Каховка опинилася в окупації в перші дні війни, і яка буде подальша її доля, невідомо. Але місто йде за людьми. Сьогодні ми хочемо показати те, чим пишаємося, те, що не соромно показати Львову і всьому світові», - каже Тетяна Євсеєва.

Фото: Іван Станіславський

Задум архітекторки полягає в тому, щоб опанувати технологію, за якою колись працював Григорій Довженко, та спробувати частково відтворити його творчий спадок. «У Новій Каховці ми реставрували роботи Довженка, але щоб повністю створити панно з нуля - такого ми ще не робили. Різьблення по сирій штукатурці - складна техніка. На щастя, ми маємо секретний рецепт митця, який зберігся в його особистих щоденниках».

Фото: Іван Станіславський Тетяна Євсеєва з фрагментом щоденника Довженка, де описано рецепт створення рельєфів

Фото: Іван Станіславський

Керуючись авторським рецептом і фотографіями, студенти-реставратори Львівського державного коледжу ім. Івана Труша спробують відтворити елементи двох кам'яних вишиванок. За задумом організаторів, Нова Каховка - це тільки початок. Творчу ініціативу у створенні власних ідентифікаторів мають підтримати інші окуповані міста України.