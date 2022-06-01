Блеф Путіна: в МВС вважають, що Росія не готує ядерний удар

"Попереду буде багато історій про ядерний апокаліпсис".

Росіяни починають навчання стратегічних ядерних сил. В навчаннях будуть задіяні комплекси "Ярс", які можуть вражати цілі на відстані до 11 тис. км. Це означає, що ніякого ядерного удару президент РФ Володимир Путін не готує.

Про це написав у Facebook радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

"Ніякого ядерного удару, ні тактичного, ні стратегічного Путін не готує. Це блеф", – наголосив він.

Денисенко вважає, що один з найбільших комплексів Путіна – комплекс Карибської кризи. Йому дуже хочеться повторити її, але на цей раз виграти. Тому всі його дії треба розглядати саме з цієї точки зору. Він вірить, що президент США Джо Байден – слабкий і піддасться на його блеф.

"Вчорашню статтю Байдена про Україну він розглядає не як пояснення американцям, а як слабкість супротивника, на якого треба ще трошки натиснути і він здасться", – пише Денисенко.

Радник міністра нагадав слова Гіларі Клінтон про Путіна: "Крутий хлопець з тонкою шкірою. Єдине, що він розуміє – це мова сили. І, якщо витримати його блеф – він потече. В прямому і переносному значенні цього слова".

Денисенко вважає, що попереду – багато історій про ядерний апокаліпсис.

"Якщо не злякатися цього божевільного брєда, смерть Путіна прийде за місяць-два. Якщо злякатися – нам, Україні, буде неймовірно тяжко", – підсумував він.

Нагадаємо, низка російських ЗМІ з посиланням на заяву Міноборони РФ заявили сьогодні про те, що Росія проводить навчання з використанням автономних пускових установок стратегічних ракетних комплексів "Ярс".