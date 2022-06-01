Україна проходить через критичну фазу війни, нам бракує важкого озброєння, – Резніков

Україна проходить зараз через критичну фазу війни. На сході тривають кровопролитні бої. Нам бракує важкої зброї, щоб відкинути ворога.

Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив у фейсбуці. Він зазначив, що битва за Донбас та всі інші території продовжується, і попереду – деокупація всіх українських земель у міжнародно визнаних кордонах.

"Попереду - важкі етапи визволення із полону наших хлопців і дівчат. Повернення примусово вивезених до росії громадян України. Над цим працюємо усі ми разом - Президент України, Офіс Президента, члени Уряду, наші дипломати, розвідка, військове командування та військові на місцях. Це непростий шлях. Але ми його пройдемо", – упевнений він.

Резніков додав, що в неділю мав слово перед Парламентською Асамблеєю НАТО. Резніков запропонував членам Асамблеї взяти до уваги три речі.

Перша – дії російської влади мають відверто злочинний терористичний характер.

"Кремль чинить злочин геноциду проти українського народу. При цьому намагається тероризувати світ загрозою глобальної продовольчої кризи. Це державний тероризм, який саме так і має бути оцінений в кожній країні вільного світу. З відповідними наслідками для злочинців", – наголосив він.

Друга – Росія інвестує колосальні ресурси у брехню, спекулюючи на проблемах, які сама і створює.

"Я закликав парламентарів до лідерства у роз’ясненні своїм громадянам того, що робить кремлівський режим з Європою. Розмови про «втому» від України та від війни, які намагаються штучно роздмухувати російські керманичі, та об’єктивні ускладнення зникнуть тільки тоді, коли буде усунуто причину – російську агресію", – пояснив міністр.

Третя – немає жодного сенсу підштовхувати Україну до рішень, суть яких зводиться до здачі власної території, щоб тимчасово вгамувати Москву.

"Адже це тільки збільшить апетити агресора. Крім цього, подібні кроки не сприйме ані українська влада, ані український народ. Якщо хтось думає у такий спосіб припинити війну – отримає прямо протилежний результат. Війна прийде безпосередньо на кордони НАТО та ЄС. В етерах російські пропагандисти, які напряму контролюються Кремлем, вже прямо говорять, що настав час Росії «демілітарізувати» не тільки Україну, а й увесь Північноатлантичний альянс. Тобто, ми чуємо прямі погрози безпеці всього світу. Будуть мільйони нових біженців і сотні мільярдів нових збитків для Європи", – наголосив Олексій Резніков.

У підсумковій декларації в підтримку України, серед іншого, Асамблея відзначила, що Росія прагне не тільки розгромити українську демократію, але й залякати інші суверенні та демократичні країни і, відповідно, підірвати цінності, які є основоположними для НАТО та всього демократичного, цивілізованого та мирного світу.

Також члени Асамблеї констатували, що дії Москви створили нову стратегічну реальність, і союзники та партнери по Альянсу мають негайно знайти відповіді.

Міністр підкреслив, що надзвичайно важливим буде Саміт НАТО у Мадриді, де очікується схвалення Стратегічної концепції. Ця концепція буде слабкою, якщо там не буде місця для України в міжнародно визнаних кордонах.

Резніков також повідомив про проведені з західними колегами розмови і анонсував хороші новини з боку США.

Нагадаємо, сесія Парламентської Асамблеї НАТО мала проходити в Києві. Після того, як Росія розгорнула повномасштабну війну проти України, литовський Сейм запропонував організувати весняну сесію у Вільнюсі.