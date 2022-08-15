Нардепи змінами до бюджету збільшили видатки на понад 270 млрд гривень, з них на оборону – 269,4 млн

Верховна Рада України на засіданні 15 серпня ухвалила в цілому законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік".

Проголосували за нього 287 нардепів, передає кореспондент LB.

Законом збільшили видатки загального фонду державного бюджету на 270 180,9 млн грн через здійснення додаткових внутрішніх запозичень.

Зокрема, передбачається збільшити видатки на:

національну безпеку та оборону – 269 454,9 млн грн

мобілізаційну підготовку галузей національної економіки України – 10,3 млн грн

поповнення резервного фонду державного бюджету – 715,7 млн гривень.

Видатки на національну безпеку та оборону по загальному фонду у сумі 269 454,9 млн грн з урахуванням пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів, будуть виділені у тому числі для:

Міністерства оборони України (разом з Держспецтрансслужбою) – 241 162,7 млн грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 145 360,1 млн грн

системи МВС (Нацполіція, Держприкордонслужба, Нацгвардія, ДСНС) – 22 855,2 млн грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 10 859,9 млн грн

Головного управління розвідки Міністерства оборони – 2 216,8 млн грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 2 011,1 млн грн

Служби безпеки України – 2 458,7 млн грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 2 368,7 млн грн

Управління державної охорони – 197,2 млн грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 169,6 млн грн

Служби зовнішньої розвідки України – 139,3 млн грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 139,3 млн грн

Адміністрації Держспецзв’язку – 425,0 млн грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 408,1 млн гривень.

Крім того, законом пропонується збільшити видатки загального фонду державного бюджету (загальнодержавні видатки та кредитування):

— для Міністерства економіки України за бюджетною програмою "Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України" на 10,3 млн грн для фінансування заходів мобілізаційної підготовки галузей національної економіки України

для Міністерства фінансів України за бюджетною програмою "Резервний фонд" на 715,7 млн грн з метою здійснення невідкладних заходів в умовах воєнного стану.

"Реалізація закону призведе до збільшення розміру дефіциту державного бюджету та граничної суми боргу на відповідну суму", – зазначається у пояснювальній записці.

Нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк написав у ТГ, що загальні видатки на безпеку та оборону у 2022 тепер становлять 1,2 трильйона грн.

"Правку про +12,7 млрд «Нафтогазу» на закупівлю газу за кредит (кредит на 10 років під 1.6%) від уряду Канади не включили в фінальну редакцію", – підкреслив він.

Нагадаємо, в червні Железняк говорив, що Україна фінансує витрати на розвʼязану Росією війну переважно самостійно.