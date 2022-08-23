У німецький порт Росток прибув перший поїзд із українським зерном

Незабаром в порту чекають на інші українськи поїзди.

До зернового терміналу німецького міста Росток прибув перший потяг із експортованим з України зерном. Він привіз 1 200 тонн кукурудзи.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на NDR.

21 вагон із українською кукурудзою прибув до морського порту Ростока вранці 23 серпня. За словами представника порту Якоба Любіґа, вантаж із України був у дорозі п’ять-вісім днів.

На кордоні України та Польщі зерно перевантажили у інші вагони. Кукурудза буде тимчасово зберігатися в зерносховищах Ростока. Куди воно буде направлене далі, поки не вирішили.

Представника порту стверджує, що зерно, зібране минулого року, має вигляд якісного. У Ростоку очікують прибуття наступних трьох потягів з українським врожаєм.

Нагадаємо, за серпень Україна експортує 4 млн тонн олійних та зернових культур. Для того, щоби вийти на показники експорту до 5-6 тонн, необхідно збільшити кількість суден до 80-100.