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Два мільярди гривень за майже 2 місяці отримала Україна від експорту електроенергії в Європу, - Шмигаль

На рік очікують отримувати прибуток у розмірі 70 млрд грн і більше.

Два мільярди гривень за майже 2 місяці отримала Україна від експорту електроенергії в Європу, - Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

За неповних два місяці Україна отримала два мільярди гривень від продажу електроенергії в Європу.

Про це на засіданні уряду повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Попередня багатомісячна підготовка дозволила нам швидко інтегруватися в енергетичний простір ЄС та приєднатися до європейської енергомережі. За неповні 2 місяці держава заробила 2 млрд грн від експорту електроенергії в Європу. І це лише початок", - підкреслив Шмигаль.

Він додав, що від експорту очікують отримувати на рік 70 млрд грн на рік і більше. 

Також прем'єр додав, що із червня ЄС скасував всі мита та квоти на український експорт. Це теж вплинуло на зростання дохідної частини українського бюджету.

"З липня запрацював "транспортний безвіз". Ми продовжуємо активно імплементувати європейське законодавство, і вже виконали близько 70% Угоди про асоціацію з ЄС", - зазначив глава уряду.

Нагадаємо, за даними Укренерго, доходи України від доступу до міждержавних електромереж за місяць експорту електроенергії до Євросоюзу склали понад 700 млн гривень.

8 липня ЄС дозволив збільшення експорту української електроенергії до Європи у 2,5 раза. З 30 липня цифра зросла до 250 МВт.

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