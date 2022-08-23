​До кінця року Україна планує отримати ще від 12 до 16 млрд доларів від партнерів

В державі тим часом до роботи повернулося понад 80% підприємств, кажуть в уряді.

Україна отримала від союзників понад $14 млрд фінансової допомоги. До кінця цього року очікує на ще 12-16 млрд дол.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

За його словами, водночас триває обговорення можливості започаткування нової великої програми з Міжнародним валютним фондом.

"Також більше 5 млрд доларів буде заощаджено для бюджету та українських громадян завдяки успішним перемовинам, які Уряд провів із зовнішніми кредиторами. Україна відтермінувала сплату зовнішніх боргів щонайменше до 2024 року", - додав Шмигаль.

Наповнювати державну скарбницю допоможе і український бізнес. За інформацією прем'єра, наразі до роботи повернулося понад 80% підприємств.

"Уряд допоміг переїхати понад 600 компаніям у безпечні регіони, де вони відновили виробництво. Нам вдалося на більш ніж 80% засіяти минулорічні площі сільськогосподарських земель і почати жнива. Енергетична і банківська системи стабільно працюють", - запевнив очільник КМУ.

Нагадаємо, Нідерланди виділять Україні понад 65 мільйонів євро допомоги. А Канада надала кредит на 450 млн канадських доларів на пільгових умовах.