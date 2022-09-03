Урожай воєнного стану: скільки зберуть у 2022 році і як це вплине на наступний рік

У 2021 році, який став для нашої країни рекордним с точки зору врожаю, зібрали 106,6 мільйона тон зернових та олійних. При цьому ціна на них на внутрішньому ринку вдвічі менша, ніж за кордоном, що може негативно вплинути на подальшу ситуацію в аграрній сфері.

Урожай зернових та олійних культур в Україні у 2022 році складе 65-67 мільйонів тонн. Такий прогноз у серпні дав міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський . Він уточнив, що раніше врожай передбачався на рівні 60 мільйонів тонн, тобто прогноз покращено на 11,6%.

Фото: EPA/UPG Збір урожаю у Харківській області, 30 липня 2022.

Скільки зерна збере Україна у цьому році?

Профільні експерти налаштовані менш оптимістично щодо оцінок урожаю.

Зокрема, в Українській зерновій асоціації (УЗА) зменшили прогноз врожаю в поточному році до 64,5 млн т зернових та олійних. Попередній прогноз врожаю складав 69,4 млн т.

Фахівці пояснюють погіршення прогнозу, насамперед, зменшенням майже на 1 млн га площ (до 18 млн га), з яких можливо зібрати врожай, та об’єктивними перешкодами для збору врожаю через заміновані поля, окупацію та знищення посівів.

Економіст Олег Пендзин у коментарі LB.ua припустив, що у 2022 році урожай буде приблизно на рівні 62 мільйонів тон.

Фото: Радіо Свобода Економіст Олег Пендзин

При цьому, за підрахунками УЗА, при перехідних залишках на початку сезону в 26 млн т зернових та олійних, за умови збереження нинішнього рівня експорту, навіть на тлі дії «зернової угоди», в 2022/2023 залишки в Україні складуть 30,5 млн т зернових та олійних.

І ці надлишки, по-перше, потребують умов для зберігання, по-друге, негативно впливають на планування посівів під майбутні врожаї.

Яким може бути врожай зернових та олійних в 2023 році?

Ймовірно, аграрії у наступному році зменшать кількість площ під зернові та олійні культури через низькі закупівельні ціни. Зокрема, як розповів LB.ua агроексперт, експрезидент Асоціації фермерів та землевласників України Іван Томич, за пшеницю сьогодні на внутрішньому ринку платять від 3 тисяч до 4,5 тисячі гривень за тонну, що вдвічі менше минулорічної ціни.

«Майже удвічі ціни були вищі минулого року. А мінеральні добрива, пальне, засоби захисту зараз дорожчі майже вдвічі, – констатував він. – Це демотивує сіяти і досягати високих результатів».

Іван Томич зауважив: низькі ціни негативно вплинуть на кількість посівних площ для врожаю наступного року: «Ми не матимемо того валу, який є в цьому році. Наскільки від буде меншим? В кінці листопада можна буде робити точний прогноз».

Фото: kurkul.com Іван Томич, експрезидент Асоціації фермерів та землевласників України.

«У середині вересня закінчується нульова ставка по кредитах, які господарства взяли на початку цього року (пільгова кредитна програма для аграріїв для подолання наслідків війни почала діяти в березні, – LB.ua). Взагалі незрозуміло, що буде з озимими, на яких площах сіятимуть. Багато чого залежатиме від подій на фронті і від того, як будуть зерно вивозити – адже поки що вивезли 1 мільйон тон з 17-ти», – сказав Олег Пендзин.

На тлі цього на зовнішніх ринках ціни на збіжжя майже вдвічі вищі за внутрішньоукраїнські. Як писав LB.ua, зараз у Чорноморському регіоні пшениця на умовах FOB (Free On Board – умова поставки товару, при якій відповідальність за вантаж переходить від продавця до покупця після розміщення вантажу на борту судна) продають по $350 за тонну.

Надлишки є та ціни зростають

Україна є одним з найбільших світових виробників зернових та олійних культур. До війни, через порти йшло понад 90% експорту зерна та олії. «Зернові коридору» дозволяють вивозити на експорт зерно та продукти його переробки, однак не в тому обсязі, який був до великої війни.

В УЗА оцінюють, що експорт з України за цих умов у 2022/2023 маркетинговому році (липень-червень) все ж може скласти 32,8 млн т за умови збереження морського шляху експорту та розширення пропускної здатності переходів на кордонах України.

Фото: EPA/UPG Вантажне судно Razoni з українським зерном проходить Босфор, 3 серпня 2022 року.

Це майже вдвічі менше показників попереднього маркетингового року. Бо Україна у липні-червні 2021/2022 експортувала 61,52 мільйона тон зернових та олійних культур вартістю 22,2 мільярда доларів.

А світовий ринок зернових, на який орієнтуються наші аграрії, чутливо реагує на ситуацію з їх постачанням.

Прикладом може служити російський ракетний обстріл порту Одеси наприкінці липня, в результаті чого ціни на пшеницю на Чиказькій торговій біржі одразу підстрибнули майже на 4%. «Все дуже ситуативно, ринки реагують на будь яку інформацію, навіть на неперевірену», – пояснив Олег Пендзин.

Тому вже цього року у світі спостерігається значне зростання цін, якого не було упродовж багатьох десятиліть. Насамперед, через зростання цін на енергоносії, передусім, на газ, поставки якого в Європу штучно обмежує Росія. А також, на додачу, через дефіцит продовольства, що теж викликаний діями країни-агресора, яка донедавна блокувала експорт з українських портів.

Зокрема в США на сьогодні інфляція тримається на рівні 9%, а в єврозоні, за даними Євростату, вона вже перевищила цей показник, і у серпні 2022 року до серпня минулого року складає рекордні 9,1%.

До європейських проблем з цінами на продукти цього літа додалася ще й посуха, яка може виявитися найсильнішою за останні 500 років. Одним з її наслідків стало зниження урожайності низки агрокультур, що врешті-решт призведе до чергового зростання цін на продовольство.

Фото: EPA/UPG Робітники готують пшеницю до зберігання на приймальній станції поблизу Обухова, Київська обл., 26 липня 2022 р.

В Україні зі зростанням цін, зокрема на продукти харчування, ситуація ще більш критична. Щоправда у нас, серед головних причин – війна. Та інфляція у 2022 році вже прогнозується на рівні не меншому, ніж 30%, при цьому ціни на продукти харчування подорожчають ще більше.

«Зараз інфляція 22,5%, при тому, що продовольчий кошик зріс на 29%. До кінця року очікується ще плюс 7% загальної інфляції – тобто додайте до продуктової інфляції десь 10%, – сказав Олег Пендзин. – Це – якщо не буде якихось надзвичайних ситуацій».

Проте продовольства в Україні буде достатньо, та, навіть, скоріше за все, більше, ніж потрібно. «Всі баланси були розраховані на 40 мільйонів населення, а у нас зараз менше 30 мільйонів», – нагадав Олег Пендзин.